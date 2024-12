Während Berlin zum Jahreswechsel erneut auf strikte Regelungen in der Silvesternacht setzt, verzichten brandenburgische Städte auf flächendeckende Böllerverbote. Die Cottbuser Stadtverwaltung appelliert an die Vernunft der Feiernden.

Die Stadt Cottbus will in der kommenden Silvesternacht auf Böllerverbote verzichten. "Wir wollen nicht mit Verbotszonen arbeiten. Diese müssten kontrolliert werden, was schlicht unmöglich ist", erklärte Jan Gloßmann, Sprecher der Stadt Cottbus, am Sonntag Brandenburg Aktuell.

In ganz Brandenburg grundsätzlich nicht erlaubt ist das Böllern unter anderem vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kirchen - allerdings soll es in diesem Jahr keine Böller-Restriktionen wie noch zu Corona-Zeiten geben. "Es gibt keine klassischen Verbotszonen, aber Verbote vor bestimmten Einrichtungen, und an die muss man sich halten", sagte Gloßmann. "Es ist immer ein Appell an die Vernunft." Die Stadt bittet die Bürger zudem, ihre Böllerreste zu entsorgen und mitzunehmen.