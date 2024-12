Offenbar Pfefferspray an Grundschule in Berlin-Weißensee versprüht

Bei einem Vorfall in der Georg-Zacharias-Grundschule in Berlin-Weißensee sind am Montagvormittag offenbar mehrere Menschen verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb mitteilte, handelt es sich um Reizungen der Augen, sowie der Nasen- und Rachenschleimhaut. Rund 30 Personen würden derzeit vor Ort auf Verletzungen untersucht, so der Sprecher. Einer ersten Einschätzung zufolge handelt es sich um leichte Verletzungen.

Wodurch der Vorfall ausgelöst wurde, wird derzeit untersucht. Laut der Zeitung "B.Z." wurde auf der Mädchentoilette Pfefferpray versprüht.