Mann verursacht Schnellbremsung eines ICE und will auf offener Strecke zusteigen

Ein 39-jähriger Mann hat am zweiten Weihnachtsfeiertag erhebliche Störungen im Zugverkehr in Berlin verursacht. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde gegen 16 Uhr eine Person gemeldet, die nahe des Spandauer Bahnhofs zu Fuß in den Gleisen unterwegs war.

Ein herannahender ICE musste eine Schnellbremsung einleiten und kam vor dem Bahnhof zum Stehen. Der Mann versuchte daraufhin, in den stehenden ICE einzusteigen, was ihm laut Bundespolizei misslang.