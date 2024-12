Am Bahnhof Zoologischer Garten im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf halten zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 auch wieder Fernzüge. Am Sonntagabend soll der erste Zug von dort abfahren. Damit wird am Bahnhof Zoo nach 18 Jahre Pause der Fernzugverkehr wieder aufgenommen.

Vor 7 Uhr morgens sowie nach 20 Uhr abends halten wieder täglich etwa 20 Fernverkehrszüge am Bahnhof Zoologischer Garten. Laut Bahn handelt es sich um Direktverbindungen nach und von Nordrhein-Westfalen sowie in die Schweiz.