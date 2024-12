Der Streaming-Anbieter Spotify hat für das Jahr 2024 die erfolgreichsten Musiker in verschiedenen Kategorien ermittelt. Die klare Nummer eins in Berlin und Brandenburg: Taylor Swift. Auf den folgenden Plätzen herrscht nicht ganz so viel Einigkeit.

Ein ähnliches Bild gibt es bei den beliebtestesten Musikern 2024 in Brandenburg an der Havel. Pashanim, Billie Eilish und Ayliva wurden nach Taylor Swift am meisten gestreamt.

In der Berliner Kulturbrauerei sind am Dienstag die "Listen To Berlin-Awards" vergeben worden. In Bezug auf politische Statements wurde um Zurückhaltung gebeten - vor allem wegen eines Preisgewinners. Von Jakob Bauer

Das meistgehörte Lied in der Region ist "I Like the Way You Kiss Me" des britischen Musiker Artemas. Er war auch deutschlandweit der meistgestreamte Song des Jahres. Platz zwei geht in Berlin und Frankfurt (Oder) an "Wunder" von Ayliva und Apache 207, gefolgt von Benson Boone mit "Beautiful Things" in Berlin sowie "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer in Frankfurt (Oder).

"Beautiful Things" von Benson Boone schaftte es auch in Potsdam auf den zweiten Platz vor Grönemeyer, in Brandenburg an der Havel musste Benson Boone dem Titel "Edeweiss" von Kollegah Platz zwei überlassen.