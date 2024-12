Straßenbahnen in Brandenburg - Diese Tram lässt lange auf sich warten

Sa 07.12.24 | 09:40 Uhr

rbb Video: rbb24 Brandenburg Aktuell |05.12.2024 | Michael Lietz | Bild: rbb

Seit Jahren versuchen Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel, ihre Straßenbahnflotten zu modernisieren. Ein neues Modell wird gerade in Frankfurt getestet. Die Inbetriebnahme dauert dabei länger als die Herstellung selbst.

Sie ist grün gefärbt, leise und leider leer: Eine neue Straßenbahn fährt derzeit ohne Passagiere durch Frankfurt (Oder). Die Stadtverkehrsgesellschaft (SVV) testet ein neues Tram-Modell, das bereits vor Monaten geliefert wurde, aber in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Seit Jahren wartet die SVV auf die neuen Straßenbahnen, doch nach mehreren Verzögerungen hätte die neue Tram im Herbst in Betrieb gehen sollen – daraus wird jedoch nichts. Nun ist von 2025 die Rede. Die Inbetriebnahme und das Zulassungsverfahren ziehen sich noch etwas hin, sagte Christian Kuke, Geschäftsführer der SVV, dem rbb. Noch seien einige Arbeiten offen und die Aufsichtsbehörde – das Eisenbahn-Bundesamt – brauche Zeit, "um sich mit den Unterlagen und den Fahrzeugen auseinandersetzen zu können."

dpa/Patrick Pleul Mangel in Cottbus - Cottbusverkehr bittet andere Städte um Straßenbahnen In Cottbus gehen die Straßenbahnen aus. Ein Drittel der Fahrzeuge sind nicht einsatzfähig. Nun bittet Cottbusverkehr andere Städte um Hilfe. Doch nicht jede Bahn kann in jeder Stadt fahren. Von Florian Ludwig



Zulassung für gleich drei Städte macht es kompliziert

Frankfurt hatte zusammen mit den Städten Cottbus und Brandenburg an der Havel insgesamt 24 Bahnen bei dem Hersteller Škoda im tschechischen Pilsen bestellt. Die Stadt an der Oder soll 13 Bahnen erhalten, Cottbus sieben und Brandenburg an der Havel drei. Im April ist die erste 40 Tonnen schwere Bahn in Frankfurt angekommen – mit mehreren Monaten Verspätung. Corona und gestiegene Materialkosten nach Beginn des Ukraine-Krieges wurden damals als Gründe genannt. Mit der gemeinsamen Bestellung konnten die drei Städte zwar den Preis senken, die Zulassung wurde jedoch komplizierter. Durch die Abstimmung zwischen den Städten gehe Zeit verloren, sagt SVV-Geschäftsführer Kuke. "Das wirkt sich nicht unbedingt positiv auf das ganze Projekt aus."

Musterzulassung und Inbetriebnahme dauern länger als Herstellung

Der tschechische Hersteller begann im Spätsommer 2023 mit der Produktion und konnte etwa acht Monate später die ersten Straßenbahnen ausliefern. Mindestens genauso lange wird es in den drei brandenburgischen Städten dauern, bis die Trams mit Passagieren fahren dürfen. In Deutschland braucht man für die Musterzulassung und Inbetriebnahme offenbar länger als in Tschechien für die Herstellung. Die Verzögerungen bei der neuen Tram haben eine lange Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2015 hatte sich die Stadt Frankfurt dafür entschieden, in die Straßenbahn zu investieren, doch es fehlte das Geld. Erst als das Land mehrere Millionen Euro freigab, stimmten die Stadtverordneten dem Kauf neuer Trams zu. Am Ende tat man sich mit Cottbus und Brandenburg an der Havel zusammen.

Die neue Straßenbahn in Frankfurt (Oder).

Straßenbahn in Cottbus sind breiter als in Frankfurt

Im Jahr 2018 erfolgte die Ausschreibung. 2019 erhielt Škoda den Zuschlag, doch es folgte ein juristischer Streit: Ein anderer Hersteller klagte gegen die Entscheidung – und verlor vor Gericht. Erst 2021 wurde der Vertrag unterschrieben, doch Lieferengpässe in der Pandemie und höhere Produktionskosten wegen des Ukraine-Krieges erschwerten das Vorhaben zusätzlich. Die 24 Bahnen vom Typ "ForCity Plus 46T“ wurden zwar als Gesamtpaket gekauft, müssen aber auf die unterschiedlichen Bedingungen in den drei Städten angepasst werden. Bereits vor der Herstellung wurde berücksichtigt, dass die Fahrzeuge in Cottbus zehn Zentimeter breiter als in Frankfurt sind. Jetzt müssen unter anderem Softwarefehler beseitigt und verschiedene Tests bestanden werden. Auch die Straßenbahnfahrer werden ausgebildet. Nach Frankfurt wurden bislang fünf von 13 und nach Cottbus eine von sieben Trams ausgeliefert. In Brandenburg an der Havel ist bisher noch keine angekommen.

rbb Millioneninvestition - Frankfurt (Oder) erhält erste von zwölf neuen Straßenbahnen Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) hat in der Nacht zu Mittwoch ihre erste neue Straßenbahn in Empfang nehmen dürfen. Doch bis die ersten Fahrgäste einsteigen dürfen, dauert es noch.

Maximal 151 Passagiere pro Tram

Insgesamt 151 Menschen können in den neuen Straßenbahnen fahren, 56 davon sitzend. Die Straßenbahn kann bis zu 80 km/h fahren und ist vollklimatisiert. In Frankfurt (Oder) wurden bisher Fahrten mit mehr als 50 km/h erprobt. Auch die Bremsen, das Anhalten und Anfahren im Gefälle sowie der Gleit- und Schleuderschutz wurden getestet. Der Straßenbahnfahrer Ken Wegener kennt die neue Tram bereits gut. "Das ist natürlich schon ein Quantensprung im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen", sagte er während einer Testfahrt. "Man ist natürlich noch ein bisschen vorsichtiger und sanfter. Wenn man das Fahrzeug richtig kennengelernt hat, dann funktioniert es etwas flüssiger. Aber man will nichts falsch oder kaputt machen." Die meisten Frankfurter werden ihre neue Straßenbahn jedoch wohl erst im Frühjahr kennenlernen. SVV-Geschäftsführer Kuke sagt, er hoffe, dass die neue Straßenbahn im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden könne.

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 05.12.2024, 19:30 Uhr Mit Material von Michael Lietz