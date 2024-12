Am 8. Dezember 2024 brach das Assad-Regime in Syrien nach Jahren des Bürgerkriegs zusammen. Für viele Syrer stellt sich nun die Frage: Wie geht es weiter? Gehen sie zurück oder bleiben sie in Deutschland? Für manche gibt es keine Wahl. Von Maximilian Devantier

"Ist das Wasser so in Ordnung?", fragt Abdulwahil Alali, während er die Haare einer Kundin in seinem Friseurgeschäft "Free Style" in Frankfurt (Oder) wäscht. Der Sturz des Assad-Regimes bedeute für ihn nicht, zurückkehren zu wollen, sagt Alali. Er habe in Frankfurt eine zweite Heimat gefunden, die ihn und seine Familie nicht so einfach loslasse.

Wenn er jetzt nach Syrien zurückginge, müsse er von Null anfangen: "Ich kann nicht sagen: 'Okay, ich will zurück'. Weil ich habe alles hier aufgebaut. Meine Kinder sind hier geboren, das ist auch nicht so einfach, dass ich nach zehn Jahren wieder nach Syrien gehe. Und wir haben auch da nichts mehr."