Autobahn in Berlin - Beleuchtung an der A100 bleibt vorerst doch eingeschaltet

Di 28.01.25 | 17:59 Uhr

Bild: dpa/Jochen Eckel

Anfang Januar wollte die Autobahn GmbH alle Lampen an der A100 in Berlin abschalten, um Lichtverschmutzung und CO2-Emissionen zu verringern. Jetzt aber soll ein Großteil der Beleuchtung zunächst doch in Betrieb bleiben.

Die Autobahn GmbH hat die Abschaltung der Lampen an der Autobahn A100 gestoppt. Wie das Unternehmen am Dienstag rbb|24 bestätigte, soll ein Großteil der Beleuchtung vorerst doch in Betrieb bleiben. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet. "Das weitere Verfahren wird zunächst mit dem Land Berlin und dem Bundesverkehrsministerium besprochen", erklärte ein Sprecher der Autobahn GmbH rbb|24 am Dienstag. "Bis zu einer Klärung werden keine weiteren Leuchten abgeschaltet." Bislang seien 597 der insgesamt 4.650 Lichtmasten an der A100 außer Betrieb genommen worden.

Abschaltung an mehreren Autobahnabschnitten geplant

Anfang Januar hatte die Autobahn GmbH angekündigt, die Beleuchtung auf mehreren Abschnitten der A100 in Berlin schrittweise abzuschalten. Dies solle helfen, CO2 einzusparen, gegen Lichtverschmutzung vorzugehen und Kosten zu reduzieren, hieß es. Die stellvertretende Direktorin der Autobahn GmbH, Kerstin Finis-Keck, erklärte damals, dass die Beleuchtung keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen habe, da Autobahnen die sichersten Straßen in Deutschland seien. In den vergangenen Jahren sei die Straßenausstattung, insbesondere die lichtreflektierenden Markierungen, auf den neuesten Stand gebracht worden, so Finis-Keck weiter. Zudem sei die Beleuchtung moderner Autos bereits sehr lichtstark. Die Abschaltung sollte nach den vorherigen Plänen der Autobahn GmbH Ende April abgeschlossen werden, wobei die Lampen von der Ausfahrt Seestraße bis zur Knobelsdorffstraße bereits abgeschaltet wurden. Weitere Abschnitte der A100 sowie die A114, A103 und A111 sollen folgen, hieß es damals, ausgenommen bleiben jedoch Tunnel und deren Ein- und Ausfahrten. Finis-Keck räumte ein, dass sich viele Berliner an die Beleuchtung gewöhnt hätten, doch fachlich gebe es keine andere Wahl. Studien des Berliner Senats hätten die sicherheitsrelevanten Aspekte der Umstellung geprüft. Der Plan war in der Öffentlichkeit teilweise auf Verwunderung gestoßen, als am Donnerstagabend eine unbeleuchtete Teilstrecke der A100 für Aufsehen sorgte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.01.2025, 20:00 Uhr