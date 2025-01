Mutmaßlich war es Femizid: Ein Mann soll seine Ex-Frau im Sommer 2024 aus Eifersucht ermordet haben. Dabei bestand bereits ein Annäherungsverbot gegen ihn. Am Montag startet der Prozess am Landgericht Berlin.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus, also von der Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Konkret soll sich der Mann an seiner früheren Frau dafür gerächt haben, dass sie ihn verlassen hatte. Die Anklage nennt "massive Eifersucht" und "übersteigertes Besitzdenken" als Motiv. Das Opfer hatte sich im Jahr 2020 von ihrem Mann getrennt und zwei Jahre später scheiden lassen. Der 50-Jährige hat sich demnach durch die Trennung in seiner Ehre verletzt gefühlt und lauerte deswegen der Mutter von vier Kindern am 28. August auf.

Ein Jahre alter Mann soll Ende August 2024 in Berlin-Zehlendorf seiner Ex-Frau aufgelauert und sie dann erstochen haben . Am Montag startet der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

In der Ehe gab es den Angaben zufolge mehrfach Fälle von häuslicher Gewalt durch den Beschuldigten gegen die in Berlin geborene Frau. Die erwirkte nach der Trennung über ein Gericht eine sogenannte Gewaltschutzverfügung und ein Annäherungsverbot. Das heißt, der Ex-Ehemann durfte sich ihr nicht nähern, sie nicht ansprechen, sondern musste einen vorgeschriebenen Abstand halten. Zudem wurde die 36-Jährige in einer geschützten Wohnung untergebracht.

Laut Anklage lauerte der Mann jedoch an einem Augusttag abends der Frau in der Hampsteadstraße im Südwesten Berlins auf und griff sie an. Zunächst schlug und trat er zu, sodass das Opfer zu Boden fiel. Der Frau gelang es zunächst, sich aufzurappeln und wegzurennen. Ihr Ex-Mann holte sie aber ein und attackierte sie erneut. Dabei stach er laut Anklage dreimal mit einem Messer in die Brust, ein Stich traf das Herz.