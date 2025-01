Berlin-Wannsee - Polizei durchsucht Grundstück nach seit 20 Jahren Vermisstem

Di 07.01.25 | 15:06 Uhr

Vor 20 Jahren verschwindet der Berliner Reporter Alexander Luchterhandt spurlos, der Fall ist seitdem ungelöst. Nun gab es einen neuen Tipp - und die Polizei sucht in Wannsee nach einer Leiche.

In Berlin-Wannsee läuft ein Polizeieinsatz in einem fast 20 Jahre lang ungelösten Vermisstenfall. Wie die Staatsanwaltschaft dem rbb am Dienstagmittag bestätigte, untersuchen Beamte der Mordkommission derzeit unter anderem mit Spürhunden ein Grundstück an der Ecke Alsenstraße Charlottenstraße. Nach rbb-Informationen soll es neue Hinweise zum Fall des vor fast 20 Jahren verschwundenen Journalisten und Informanten Alexander Luchterhandt geben. Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte dem rbb, es habe Anfang Dezember einen Hinweis eines alten Bekannten des Vermissten gegeben, dass die Leiche auf dem Grundstück oder im Haus abgelegt worden sein soll. Seit dem frühen Morgen, gegen 6:30 Uhr, durchsucht die Polizei das Gelände. Auch ein Team des Bundeskriminalamts (BKA) soll in die Suche involviert sein. Bislang wurde nach Angaben des Sprechers noch nichts gefunden. Die Aktion laufe noch.

Polizeifunk illegal abgehört, Infos verkauft

Luchterhandt war im Mai 2005 verschwunden, der Fall ist seitdem ungelöst, ein sogenannter "Cold Case". Ein ursprüngliches Verfahren gegen fünf Beschuldigte wurde 2008 eingestellt. Einer der ehemals Beschuldigten sei inzwischen bereits verstorben, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. So viel ist bekannt: Alexander Luchterhand arbeitete für mehrere Berliner Medien, auch für den rbb. Er hörte in seiner Wohnung im 23. Stock eines Hochhauses am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg den Polizeifunk ab - was heute technisch kaum mehr möglich ist. Auf diese Weise war er früh am Tatort und versorgte so die Journalisten in den Redaktionen mit Informationen. Außerdem verkaufte er die Infos, die er illegal durch das Abhören erhielt, teuer an Interessenten, mutmaßlich auch an Kriminelle. Pro Jahr soll er Polizeiquellen zufolge eine Viertelmillion Euro verdient haben.

Seit dem 8. Mai 2005 fehlt jede Spur

Sein letzter Tipp ging am 8. Mai 2005 bei einer "Berliner Zeitung" ein. Er war am Abend in seinem Lieblingsimbiss in Neukölln verabredet, kam dort aber nie an - er sagte die Verabredung auch nicht ab, was für ihn untypisch war, weil er damaligen Ermittlern zufolge als zuverlässig galt. Anschließend verlor sich seine Spur. Aus seiner Wohnung verschwand mutmaßlich eine große Menge Bargeld, die Luchterhandt dort aufbewahrt haben soll. Theorien zu Alexander Luchterhandts Verschwinden gab es einige: Er könnte Opfer eines Raubmordes geworden sein, möglicherweise in illegale Geschäfte verwickelt und von dubiosen Geschäftspartnern ermordet oder sich sogar abgesetzt haben. Alles bislang nicht erhärtet oder gar bewiesen. Schon 2010, als der rbb in der Sendung "Täter, Opfer, Polizei" über den Fall berichtete, hieß es: Die bisherigen Spuren hätten nichts Konkretes ergeben. Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine aktuellen Hinweise, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens erfordert hätten. Ob Luchterhandt tot oder nur verschwunden ist, ist bis heute nicht bekannt. Bei einem Leichenfund 2014 in Jungfernheide stand kurzzeitig der Verdacht im Raum, es könne sich um Luchterhandt handeln. Das stellte sich aber als falsch heraus.

