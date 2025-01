Die Pandazwillinge Leni und Lotti aus dem Berliner Zoo sind ab sofort zusammen mit ihrer Mutter Meng Meng zu sehen. Mit etwas Glück seien die drei gemeinsam in ihrem Gehege zu beobachten, teilte der Zoo am Freitag mit. Demnach kann die Familie selbst entscheiden, ob und wann sie sich für Ruhezeiten in rückwärtige Bereiche zurückziehen möchte.



Der Zoo bat Pandafans daher um etwas Geduld. Die besten Chancen, die drei aktiv zusammen zu sehen, gebe es am Vormittag. "Leni und Lotti entwickeln sich hervorragend", erklärte Zoodirektor Andreas Knieriem. "In den letzten Wochen haben die Zwillinge alles gelernt, was sie brauchen, um ihrer Mutter eigenständig folgen zu können", fügte er hinzu.