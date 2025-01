Do 02.01.25 | 08:41 Uhr

Am Neujahrestag hat sich ein Mann mit seinem Auto in der Nähe von Werder (Potsdam-Mittelmark) mehrfach überschlagen und ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Am Nachmittag war der 69 Jahre alte Mann mit seinem Auto von der L90 zwischen Schmergow und Phöben von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte sich mehrfach überschlagen, wie die Polizei dem rbb am Donnerstag bestätigte. 20 Meter neben der Fahrbahn sei das Auto auf dem Dach liegen geblieben. Einsatzkräfte hätten demnach noch versucht, den Mann wiederzubeleben. Laut Polizei aber ohne Erfolg, der Autofahrer starb noch am Unfallort.