Von der vorläufigen Stillegung sind derzeit neun Automaten betroffen. Sie befinden sich laut Cottbusverkehr an den Haltestellen

Insgesamt betreibt Cottbusverkehr 23 Automaten im Stadtgebiet. Mit den beiden gesprengten und den neun nun vorerst außer Betrieb genommenen Automaten ist damit nur noch rund die Hälfte aller Ticketatomaten in Cottbus verfügbar.

Cottbusverkehr weist aber darauf hin, dass Fahrgäste Alternativen [cottbusverkehr.de] haben. So können Fahrscheine weiterhin in den Kundenzentren und in den Bussen und Straßenbahnen selbst erworben werden. Zudem gibt es zahlreiche Ladenegschäfte im Netzgebiet von Cottbusverkehr, die ebenfalls Tickets anbieten.