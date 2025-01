Dynamo Berlin Samstag, 04.01.2025 | 15:25 Uhr

Hallo ? Hat irgend einer Ahnung vom Luftverkehr ?

Man kann ein Runway nicht Streuen !

Es wird penibel darauf geachtet das nichts auf der Start-/Landenahn liegt ! Siehe Concorde Desaster in Paris !

Das Streugut verträgt sich wirklich schlecht mit den Triebwerken !

Aber erstmal Rummotzen !

Vielleicht erstmal überlegen was einige von euch schreiben !

Glaube keiner von uns will ein Startabbruch wegen Triebwerksdefekt erleben was noch das harmloseste wär !