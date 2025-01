Eröffnet wurde das fünfstöckige Prestige-Projekt 1963, benannt nach der ersten sowjetischen Mondmission. Zu Gast waren Reisegruppen aus der Sowjetunion, Polit-Prominenz, aber auch Gastarbeiter aus der BRD und aus Österreich. Für die Erhaltung des Hauses sehe er viele Gründe, sagt Maleschka. So gebe es im Inneren nach wie vor original erhalten gebliebene Kunst am Bau, wie der Architekt vor Ort zeigt. "Man hat zwei verschiedene Oberflächen: Einmal eine matte, wo die Säure das Aluminium weggeätzt hat und dann eine vermutlich gebürstete Oberfläche, die eher glänzend ist. Das Ganze sollte kosmisch-lunar vielleicht eine Art Mondlandschaft darstellen."

Das macht das denkmalgeschützte Haus auch heute noch attraktiv für Nachnutzungen. Erste Entwürfe gibt es bereits, meint Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Eisenhüttenstadt (GeWi), die seit gut einem Jahr Eigentümerin des "Lunik" ist. Was davon umgesetzt wird, hängt wohl von potenziellen Investoren ab. "Die untere Etage - die typische Hotel-Etage mit Gastronomie, Tanzlokal, Empfang oder Foyer - muss schon irgendwie so bleiben", so Funke. "Also für eine öffentliche Nutzung. Und im oberen Bereich kann man losdenken: von Wohnraum, Büros, Vereinsräume. Aber natürlich geht immer auch Wohnheim oder möglicherweise ein Hotel." Sogar eine Kletterhalle können sich die Architekten vorstellen.

Für die neue Nutzung könnten möglicherweise auch Decken und Wände herausgerissen werden, aber immer in Abstimmung mit dem Denkmalamt. Und so soll das "Lunik" mit dem Glanz der Vergangenheit wieder das erste Haus in Hütte werden, so wie es früher einmal war.