In lediglich zwei Brandenburger Regionen ist die Überschuldung im letzten Jahr gestiegen - eine davon ist Cottbus. Im Interview spricht Schuldnerberater Michael Schwarz über mögliche Gründe und gibt Tipps, wie man nicht in die Schuldenfalle tappt.

In fast allen Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten ist diese Schuldnerquote zuletzt gesunken. Lediglich Frankfurt (Oder) und Cottbus verzeichnen hier Steigerungen. In Cottbus beträgt die Schuldnerquote derzeit 9,45 Prozent, 0,11 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr.

Die Überschuldungsquote ist in Brandenburg erneut zurückgegangen und liegt derzeit bei 7,54 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Schuldneratlas des Unternehmens Creditreform hervor. Sie ist damit seit nunmehr mehreren Jahren niedriger, als die Quote im Bundesschnitt (8,09 Prozent).

rbb|24: Herr Schwarz, Sie sind seit 25 Jahren bei der Schuldnerberatung der Caritas in Cottbus tätig. Der neue Schuldneratlas hat gezeigt, dass die Schuldnerquote in Cottbus zuletzt angestiegen, anders als im Rest des Landes. Bemerken Sie diesen Anstieg in Ihren Beratungen?

Michael Schwarz: Aus unserer Sicht gibt es immer ein Auf und Ab der Nachfrage. Das liegt an vielen Ursachen. Warum es in diesem Jahr zu einem Anstieg gekommen ist, kann ich nur aus unserer Statistik ein bisschen herauslesen. Es sind vor allem junge Leute, die mehr in unsere Beratungsstelle gekommen sind oder auch Menschen über 65. Woran es liegt weiß ich auch nicht genau.

Mit welchen Problemen kommen denn junge Menschen zu Ihnen?

Junge Menschen sind internetaffin. Das Einkaufen über das Internet ist ein stark steigender Zweig, der dazu führt, dass Menschen überschuldet sind. "Buy now and pay later" ist so ein typisches Angebot, also jetzt zu kaufen und später zu bezahlen. Dann wird oft nicht beachtet, dass es da eine Zahlungsfrist gibt. Wenn die vergessen wird, schlägt das Inkasso zu.

Spielt auch die Häufigkeit von Online-Einkäufen eine Rolle?

Ja, es sind die vielen kleinen Käufe. Die meisten Menschen haben das immer noch ganz gut im Griff am Anfang, aber irgendwann verlieren sie den Überblick. Nur wenige schreiben sich das ganz genau auf oder nutzen eine App um zu erfassen, was sie schon ausgegeben haben. Ein bisschen kann man dann eine unwirtschaftliche Haushaltsführung unterstellen, aber den Überblick zu verlieren geht recht schnell.