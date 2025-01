Astronomie - Sechs Planeten kommen am Dienstag zur großen Himmelsparade

Mo 20.01.25 | 10:13 Uhr

Bild: imago images/UIG

Am Nachthimmel ist am Dienstag ein großer Teil unserer Nachbarplaneten gleichzeitig zu sehen. Sechs insgesamt: Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn. Im Februar wird die Reihe sogar noch länger.



Der Nachthimmel über Berlin und Brandenburg wartet am Dienstag mit einer ganz besonderen Konstellation auf: der Parade der Planeten. Parade, weil gleich mehrere Planeten in einem kleinen Himmelsbereich "vorbeimarschieren". Sechs Planeten kann man dabei am Abend des 21. Januar (Dienstag) beobachten. Noch verrückter wird es rund einen Monat später, am 28. Februar 2025: Dann sind es sieben Planeten.

Fotostand/Weiland Himmelsphänomene 2025 - "Dass wir wieder Polarlichter zu sehen bekommen, kann durchaus passieren" Sternschnuppen, Polarlichter und sogar ein gut sichtbarer Komet: In diesem Jahr war ganz schön viel los am Himmel über Berlin und Brandenburg. Simon Plate vom Planetarium Potsdam stellt aber auch ein interessantes Jahr 2025 in Aussicht.



Vier der sechs mit bloßem Auge auszumachen

Zu sehen sind am südöstlichen Himmel - der Reihe nach - Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn. Vier davon - Venus, Mars, Jupiter und Saturn - kann man bei klarem Himmel mit bloßem Auge sehen. Mit ein bisschen Übung oder technischer Unterstützung - etwa durch ein Fernrohr oder ein Teleskop - sind auch die beiden weniger hell scheinenden Uranus und Neptun zu entdecken.



Merkur steht eigentlich auch schon in der Nähe, ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu erkennen, weil er - von Mitteleuropa aus betrachtet - von der Sonne überstrahlt wird. Am 28. Februar stellt er sich dann aber auch mit in die Reihe der Planeten.

Wo genau?

Fürs Entdecken der Planeten am Himmel ein paar Tipps: Rötlich leuchtet der Mars. Er steht - für alle Sternbildkundigen - im Bild der Zwillinge am Horizont im Osten. Nicht rot, aber dafür hell und höher steht Jupiter, zu finden im Sternbild Stier. Uranus findet man im Sternbild Widder und Neptun im Bild der Fische. Saturn kann man an seiner Gelbfärbung erkennen und er ist - ebenso wie die Venus - leicht im Sternbild Wassermann auszumachen.

Sendung: rbb88,8, 18.01.2025