1945 wurden bei einer geplanten Massenermordung über 800 Gefangene in Sonnenburg getötet. Nur wenige Täter wurden verurteilt. Ein Museum und ein Denkmal erinnern an die Geschichte des Ortes.

Das Massaker von Sonnenburg (Polen) hat sich an diesem Donnerstag zum 80. Mal gejährt. Am 30. Januar 1945 waren bei einem Massaker im Zuchthaus von Sonnenburg, dem heutigen Słońsk, 819 Gefangene kurz vor der Ankunft der Roten Armee von der SS ermordet worden.

"Wir sind in einer Situation, das muss man sich mal wirklich auch vorstellen, wo der Geschützdonner in Frankfurt zu hören ist, wo der in Sonnenburg zu hören ist, wo die Häftlinge in ihren Zellen sitzen und schon denken 'Na, gleich ist der Krieg zu Ende. Wir kommen jetzt frei.'", sagt der Historiker Konrad Tschäpe, der die Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt in Frankfurt (Oder) leitet.

Er hat sich intensiv mit dem wohl schwersten Verbrechen auseinandergesetzt, das je von Menschen aus Frankfurt (Oder) begangen wurde. Das Vorgehen der SS-Leute sei nicht nur brutal, sondern auch besonders heimtückisch gewesen, so Tschäpe: "Und natürlich schafft man auch in dem Zuchthaus eine Kulisse, wo man Motoren anstellt. Dass man also diese Schießgeräusche nicht vernehmen kann, als dass die Gefangenen getäuscht werden, auch über das, was ihnen bevorsteht. Also ein planvolles Handeln, ein klassischer Mord."