Dieser vorletzte Absacker entsteht dort, wo zuletzt so viele gute Vorsätze ihr Ende fanden: Bei der Pressekonferenz der Berliner Senatskanzlei im Roten Rathaus. Während Sie diese Zeilen lesen, zupft die Landesregierung die mühsam zusammengeknüpperten Fäden ihrer Novemberpläne auseinander und reißt Laufmaschen in die dünne Strumpfhose ihrer Herbstträume. Nicht, weil man sie mit blankem Hintern in der Kälte stehenlassen will. Der Lockdown - von einer vermutlich sündhaft teuer eingekauften Werbeagentur als "Wellenbrecher" umbenannt - soll die rapide ansteigenden Infektionszahlen ausbremsen, um unseren Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und vor allem Intensivstationen eine Chance zu geben, das Virus wieder in den Griff zu bekommen.

Wobei der ein odere andere kritische Blick in die Wohnungen der Nation eventuell doch nicht so falsch sein könnte: Wie sich nun herausstellt, war der Sprengsatz, der am Sonntag an einem Gebäude der die Leibniz-Gemeinschaft in Berlin-Mitte explodierte, ein gezielter Anschlag - verübt von Gegnern der Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Zuvor hatte es bereits einen Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut in Berlin gegeben. Nun prüft der Staatsschutz, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt. Der Herbst wird also nicht nur freudlos, sondern auch heiß.

Abseits der Corona-Krise spielt sich in unserem Nachbarland Polen ein anderes, nicht minder wichtiges Drama ab: Die rechts-konservative PiS-Regierung krempelt mit Hilfe einer gefügig gemachten Justiz die Gesellschaft um, nun wurde unter anderem das Recht auf Abtreibung weiter eingeschränkt. Tausende Frauen gehen dagegen auf die Straße.

Kurz vor dem großen BER-Eröffnungswochenende hat unser Flughafenexperte Thomas Rautenberg die einfache Frage gestellt: Was dann? Die Antwort wird Sie beunruhigen. Kleiner Tipp: Das mit dem Geld könnte noch ein Problem werden...

Zumindest machen die Flughafenbauer keinen hehl darum, dass die vergangenen acht bis zehn Jahre keine Glanzleistung waren. Das Desaster gibt es bald auch als Ausstellung - an prominenter Stelle im Terminal 1.