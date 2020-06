dpa/Bernd Settnik Audio: Inforadio | 16.06.2020 | Falko Liecke | Bild: dpa/Bernd Settnik

57 Corona-Fälle in Wohnblock - Quarantäne für 369 Neuköllner Haushalte verhängt

16.06.20 | 13:19 Uhr

Dutzende Bewohner eines Wohnblocks in Berlin-Neukölln sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hunderte Menschen müssen in Quarantäne. Doch das durchzusetzen, ist laut Gesundheitsstadtrat Liecke nicht einfach.



Bei dem Corona-Ausbruch in einem Wohnblock in Berlin-Neukölln sind inzwischen 57 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Das gab der Bezirk Dienstagmittag bekannt. Zuletzt war die Zahl von 54 infizierten Personen genannt worden. Zudem befinden sich jetzt 369 Haushalte in Quarantäne. Eine genaue Anzahl an Personen, die sich in Quarantäne befinden, konnte der Bezirk nicht nennen, da unklar sei, wie viele Menschen in einem Haushalt leben. Unter den betroffenen Personen befinden sich aber demnach 13 Kinder. Zudem gab der Bezirk bekannt, dass noch 265 Testungen ausstehen. Die Ergebnisse sollen in den nächsten drei Tagen feststehen.

Zuvor hatte der Gesundheitsstadtrat des Bezirks, Falko Liecke (CDU), bei einem Gespräch mit rbb-Inforadio bereits erklärt, dass bezüglich der Quarantäne auf ein mehrstufiges Maßnahmenkonzept zurückgegriffen werde: von Bürgerinformation bis hin zu polizeilichen Eingriffen. Die Quarantäne durchzusetzen, sei eine der größten Hausforderungen, sagte Liecke.

Liecke: Aufklärungsarbeit jetzt am wichtigsten

Im Vordergrund stehe zunächst die Aufklärung der Betroffenen, so der Gesundheitsstadtrat. "Wir setzen zunächst auf die Sozialarbeit, die vor Ort im Kiez schon seit Jahren etabliert ist: Beratung, Information, kultursensible Aufklärung. Viele Menschen sprechen kein Deutsch oder können weder schreiben noch lesen. Da ist es wichtig, dass wir das Gespräch suchen." Sollten einzelne Bürger sich nicht an die Quarantäne halten, sollen sie Liecke zufolge persönlich angesprochen werden. "Wir werden auch im Umfeld schauen - in gastronomischen Einrichtungen und ähnlichem, ob es dort Quarantänebrecher gibt, und dann auch mit Unterstützung der Polizei sogenannte normenverdeutlichende Ansprachen zu machen. Denn es ist wichtig, dass wir die Infektion so schnell wie möglich eindämmen, um gefährdete Patienten zu schützen und das Ausbruchsgeschehen zu verhindern." Durch den Einsatz der Polizei verspricht sich Liecke den nötigen Nachdruck. "Aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir ganze Einsatz-Hundertschaften vor den Häusern platzieren. Das wäre sicherlich, auch mit Blick auf die Wirkung in die Bevölkerung hinein, ein falsches Signal."

Eher milde Verläufe

Die an dem Coronavirus erkrankten Personen weisen bislang eher milde Verläufe auf, teilte der Bezirk in der Pressekonferenz am Dienstag mit. Nur ein Fall verlaufe härter. Dabei handele es sich um einen Pfarrer, der mutmaßlich am Anfang der Ansteckungskette stehe. Der Mann werde stationär behandelt. Eventuell könnte der Mann bei Hausbesuchen oder im Gottesdienst andere Menschen angesteckt haben. Dies sei aber nicht erwiesen, man könne die Infektionskette nicht mehr zurückverfolgen, so der Bezirk.

