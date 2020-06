Vertreter der Berliner SPD haben Unmut geäußert über die Zugängsmöglichkeiten für Sozialhilfeempfänger, Azubis und Studenten in den Berliner Zoo und Tierpark. Sie alle haben Anspruch auf ermäßigte Tickets, zahlen 11 anstatt 16 Euro, dürfen aber während der Corona-Pandemie nur werktags nach 14 Uhr die Tiere besuchen. Zudem müssen sie ermäßigte Tickets vor Ort abholen. Vor 14 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen kommen dagegen nur Vollzahler mit ihren Kindern in Zoo und Tierpark. Sie können die Tickets jederzeit online bestellen und ausdrucken.



Kritik an dieser Praxis übte der der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft: "Der beste Freund von meinem großen Sohn lebt von Hartz IV ergänzend. Wir dürfen am Wochenende nicht gemeinsam in den Tierpark oder Zoo gehen. Das ist eine strukturelle Diskriminierung und das muss umgehend geändert werden", sagte er am Montag der Abendschau des rbb. Düsterhöft forderte als Konsequenz, der Senat müsse dem privat geführten Zoo und Tierpark finanziell helfen, um Mindereinnahmen durch ermäßigte Tickets auszugleichen und solche Ungleichbehandlungen abzustellen.