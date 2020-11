Stadtlandmensch Berlin Freitag, 27.11.2020 | 20:51 Uhr

Das Foto vom Bundeswehreinsatz in Mitte hat mich schon vor Tagen irritiert: https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/10/gesundheitsaemter-berlin-brandenburg-einsatz-soldaten.html

Wenn man sogar bei Pressefotos derart eng zusammensitzt, und zwei Soldaten sich offenbar einen Computer teilen müssen wundert mich garnichts. Wer ernsthaft helfen will muss sich an Hygieneregeln halten, statt in Kampfmontur zu posieren. Wo eral Coronafälle auftreten, in der Schule und im privaten Umfeld, tauchen die Gesundheitsämter ab. Kontaktverfolgung ist nicht. Alles nur PR für die Bundeswehr :(