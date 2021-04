dpa/Hannibal Hanschke Audio: Inforadio | 08.04.2021 | Natascha Gutschmidt | Bild: dpa/Hannibal Hanschke

Neuer Tagesrekord - Deutlich mehr Impfungen durch Einsatz der Arztpraxen

08.04.21 | 17:50 Uhr

Das Impftempo in Deutschland zieht an: Mehr als 650.000 Menschen sind am Mittwoch geimpft worden - ein neuer Rekord. Fast die Hälfte der Impfungen verabreichten Hausärzte. Auch in Berlin und Brandenburg läuft das Impfen in den Praxen gut an.

Neuer Impf-Rekord in Deutschland: Am Mittwoch sind 656.357 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das sind fast doppelt so viele wie am Dienstag, an dem die bisherige Rekordzahl von 366.566 Impfungen registriert worden war. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) entfielen allein rund 300.000 der gut 656.000 Impfungen vom Mittwoch auf Arztpraxen. Die Hausärzte sind seit dieser Woche bundesweit in die Impfkampagne eingebunden, die meisten hatten am Mittwoch mit dem Verimpfen begonnen.

8.500 Menschen in Brandenburger Praxen geimpft, 9.000 in Berliner

Auch in der Region hat das Impftempo durch den Einsatz der Ärztinnen und Ärzte deutlich angezogen. Das Brandenburger Innenministerium meldete am Donnerstag einen Rekord von 18.659 verabreichten Impfdosen. Am ersten Tag der Impfungen in den Praxen kamen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 8.500 Patienten zum Zuge. Rund 850 Arztpraxen seien an den Impfungen beteiligt gewesen. Auch in Berlin ist die Impfkampagne in den Arztpraxen gut angelaufen. Bis Mittwochabend wurden dort mehr als 9.000 Menschen geimpft, wie KV-Vorstandschef Burkhard Ruppert am Donnerstag mitteilte. Er gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit in bis zu 3.000 Haus- und Facharztpraxen Corona-Impfungen gespritzt werden können.



Bis Anfang Juli Impfangebot für alle Berliner?

Ruppert rechnet damit, dass im Zuge der Kampagne in den Arztpraxen bis Ende Juni oder Anfang Juli alle Berlinerinnen und Berliner, die das wollen, eine Erstimpfung gegen Corona erhalten haben. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Impfstoffmengen tatsächlich wie von Politik und Herstellern versprochen im Verlauf des Quartals vervielfachen.



In den Berliner Arztpraxen könnten bis zu 300.000 Dosen pro Woche verimpft werden. In der Anfangsphase der Kampagne seien 50.000 Impfungen pro Woche geplant, weil pro Praxis für diesen Zeitraum zunächst nur durchschnittlich 20 Dosen zur Verfügung stehen.





