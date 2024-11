Darauf haben sich SPD und BSW in Brandenburg bisher geeinigt

Mehr Polizisten, ein Handyverbot in Schulen, Hilfe für Unternehmen, weniger irreguläre Migration: Die SPD und das BSW haben sich in Brandenburg bereits auf viele Punkte geeinigt. Auch über Posten wird schon gesprochen.

Noch gebe es eine ganze Reihe offener Punkte, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag. Geeinigt haben sich beide Parteien aber bereits unter anderem auf ein Handyverbot an Grundschulen, mehr Polizisten und Hilfen für Unternehmen, die von hohen Energiekosten betroffen sind.

In Brandenburg verhandeln die SPD und das BSW noch über einen Koalitionsvertrag , doch beide Parteien haben sich bereits auf zahlreiche Punkte geeinigt und große Streitfragen abgeräumt. Wenn die Gespräche wie erwartet in dieser Woche beendet werden, könnte die Rot-Lila-Koalition bald neue politische Akzente setzen.

Die Zahl der Polizeistellen soll laut den Plänen von SPD und BSW auf 9.000 als Zielgröße steigen. Darüber hatte zuvor der "Tagesspiegel" geschrieben. Derzeit liegt die angestrebte Zahl bei 8.500, wobei aber nicht alle besetzt sind, weil es an Bewerbern fehlt. "Dass sie erheblich aufgestockt werden muss, das ist sicher ein Punkt, wo man sich sicher schnell und gut einigen wird", sagte BSW-Landes- und -Fraktionschef Robert Crumbach dem rbb24 Inforadio.

Die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg zwischen SPD und BSW sind auf der Zielgeraden: Noch in dieser Woche erwartet BSW-Landeschef Robert Crumbach den Abschluss der Regierungsbildung.

An den Grundschulen soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) keine privaten Handys und Tablets geben. Die "B.Z." hatte darüber bereits berichtet. Der Schwerpunkt soll bei der Vermittlung von Lesen, Schreiben und Rechnen liegen - dies wurde bei der Sondierung vereinbart.

Beide Parteien wollen alle Krankenhausstandorte erhalten, das hatten sie bereits in der Sondierung beschlossen. Woidke hatte seine amtierende Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) überraschend entlassen , weil er die Krankenhausreform noch anpassen wollte – dabei ging es um den Erhalt von Standorten. Auch das wurde als Signal an das BSW verstanden.

Die angehenden Koalitionspartner verständigten sich darauf, sich in Bund und EU für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs einzusetzen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits im Oktober mehr diplomatisches Engagement im Krieg gefordert, was Beobachter als Signal an das BSW interpretierten.

Bei einem Punkt waren die Verhandlungen besonders schwierig: die Brandenburger Bundeswehrstandorte. Großer Streitpunkt war der Fliegerhorst Holzdorf (Elbe-Elster), der zu einem wichtigen Luftstützpunkt der Bundeswehr werden soll. Das BSW reichte eine Kleine Anfrage dazu im Landtag ein, zog sie aber später zurück.

Am Ende stimmten die Parteien überein, dass die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr gestärkt werden muss und stehen zu den Brandenburger Bundeswehrstandorten. Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf hat allerdings angekündigt, Woidke bei der Wiederwahl seine Stimme zu verweigern, solange der am Ausbau des Standortes in Holzdorf festhalte.