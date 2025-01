damarco ffo Donnerstag, 09.01.2025 | 12:56 Uhr

Ach schon Erstaunlich, wie flott Stübgen mit dem Bürgermeister von Grünheide das Protestcamp niederwalzte. Im vorauseilenden Gehorsam, die AFD stand komischerweise auf der Seite der Kritiker. Schon damals sagt ich das es beim Protestcamp um mehr ging als nur um etwas Nutzwald und Wasser. Nun stellt die Landesregierung fest das Musk eine Partei unterstützt die an ihrem Stuhl sägt.



Meine Meinung ist das Untersucht werden muss wer an welche Schraube gedreht hat die zur Räumung des Camps führte und ob dies überhaupt Rechtmäßig erfolgte oder nur unter vorgeschobene Vorwände.



Ich bin gespannt ob dann Woidke immer noch entspannt ist? Das Vertrauen in die Landes und Regionalpolitik ist mit Tesla nachhaltig gestört.