"Brandenburger AfD feiert Elon Musk als Vorkämpfer der Meinungsfreiheit"

Vor einem Jahr berieten Rechte geheim in Potsdam über die sogenannte Remigration. Demos gegen Rechtsextremismus waren die Folge. Jetzt gab es in der Schweiz ein Treffen zum selben Thema - wieder mit Brandenburger AfD-Beteiligung.

Das Lob der AfD für den US-amerikanischen Hightech-Milliardär und engen Trump-Berater Elon Musk scheint derzeit grenzenlos. Spätestens seit dieser im Dezember mehrfach via X und später in einem Gastbeitrag in der Zeitung "Welt am Sonntag" zur Wahl der Partei aufgerufen hat. Im Bundestagswahlkampf sucht die AfD daher die Nähe zu Musk und seiner Social-Media-Plattform.

So wolle der Unternehmer am 9. Januar auf X eine Diskussion mit AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel führen. Damit werde, so Fraktionschef Berndt, eine Lücke gefüllt, die die öffentlich-rechtliche Medien "bewusst aufgerissen" hätten, indem sie Weidel nicht zum TV-Duell der Kanzlerkandidaten Scholz und Merz einladen wollten.

Anfang Februar wird Weidel dann offenbar in den USA dem Start eines Raumschiffs des Musk-Unternehmens SpaceX beiwohnen. Das kündigt die ehemalige AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin auf X an – versehen mit dem Kommentar: "2025 wird unser Jahr." Elon Musk als von der AfD gefeierter Vorzeige-Unternehmer und Wahlkampfhelfer? Das war nicht immer so.