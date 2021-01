MundZu! Brb Sonntag, 10.01.2021 | 19:51 Uhr

Oh je, ich sehe schwarz, ne sorry blau für die Zukunft. Diese Partei nutzt jetzt natürlich die Gastronomen und Geschäftsinhaber aus, um ihr Interesse irgendwie durchzusetzen!

So sehr ich es jedem Restaurant, Verkäufer und allen mit derzeitigem Berufsverbot oder in Kurzarbeit wünsche, dass diese ,teilweise schon zu lang andauernde, Situation endlich endet, bitte nicht mit rechter Unterstützung!