Lisa Otto Berlin Sonntag, 07.03.2021 | 10:30 Uhr

Die Politik musste wohl so entscheiden, hat sich nicht umsonst aber Möglichkeiten der Rücknahme aller Lockerungen vorbehalten, wohlwissend, dass wir in der dritten Welle sind, die Zahlen steigen und Mediziner an der Basis sorgenvoll den Kopf schütteln.

Also Leute, man darf einiges wieder tun, aber man muss nicht alles ausreizen, sondern den Verstand einschalten und realisieren, was diese aktuelle Ansage eigentlich aussagt; nämlich gar nichts neues. Es ist und bleibt gefährlich, ungeimpft Kontakte zu haben und es ist unsicher, ob daraus eine vorübergehende Erkrankung oder schlimmeres wird, und wenn nicht bei einem selbst, dann vielleicht bei dem, an den man es in den Öffis vielleicht gerade weitergegeben hat.

Wahr bleibt, das Virus lebt von uns, nicht umgekehrt. Letzteres trifft nur auf wenige Branchen zu.