Um die Impfung in Arztpraxen möglichst schnell zu ermöglichen, fordert Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vom Bund die umgehende Änderung der Impfverordnung. Dem Tagesspiegel sagte er am Montag: "Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren." Dazu müsse der Bund nun in einem ersten Schritt möglichst noch in dieser Woche die Impfverordnung anpassen, erklärte Müller. Damit solle ermöglicht werden, dass Arztpraxen schon früher Impfungen vor allem für chronisch Kranke anbieten können", sagte Müller dem Tagesspiegel. "Das muss bundeseinheitlich passieren."

Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), sagte, nun müssten schnell die entsprechenden Vergütungsregeln für die Corona-Impfungen in den Praxen festgelegt werden, damit die für die Praxen zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) "loslegen" können. Kurzfristig könnten so rund 500 freiwillige Arztpraxen in den Impfprozess eingreifen.

Niedergelassene Ärzte in Berlin bereiten derzeit eine Pilotphase in Schwerpunktpraxen für Krebs- und Diabetespatienten vor. "Spätestens im Mai, besser aber schon im April", sagte Müller, "müssen Corona-Impfungen dann ohnehin zur normalen Kassenleistung in den Arztpraxen gehören." Auch in Brandenburg sollen in einem Pilotprojekt in dieser Woche bereits in einigen Arztpraxen Patienten geimpft werden können.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag gesagt, die Impfverordnung werde bald angepasst. Bislang war allerdings geplant, die Praxen erst im zweiten Quartal in die Sars-Cov-2-Impfungen einzubeziehen, da zuvor Risikogruppen in Zentren geimpft werden sollten. Zur Begründung einer nun voraussichtlich schnelleren Einbeziehung der Arztpraxen in den Impfprozess sagte Spahn: "Es liegen zu viele Impfdosen im Kühlschrank."



In Berlins fünf Impfzentren werden derzeit weniger Dosen verimpft, als vorliegen.