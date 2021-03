Keine weiteren Lockerungen in Brandenburg

Mehr Corona-Tests an Schulen

Gastronomie und Kulturschaffende müssen in Brandenburg weiter auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen warten. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Schulen sollen offen bleiben, aber die Schüler sollen sich häufiger testen.

Zudem gäben die steigenden Infektionszahlen in einigen Landkreisen Anlass zur Sorge, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Brandenburgweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei rund 80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Besonders hoch sind die Werte in den Landkreisen Elbe-Elster (166) , Oberspreewald-Lausitz (148,1) und Oberhavel (137,6).

Angesichts gestiegener Infektionszahlen wird es in Brandenburg vorerst keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben. Damit werde es die nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz ab dem 22. März möglichen Öffnungen der Außengastronomie und von weiteren Kultureinrichtungen nicht geben, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit.

Müller kritisiert lockere Corona-Regelung in Brandenburg

Der Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Schulen und zuhause werde aber bis zu den Osterferien fortgesetzt. Das Testangebot für Lehrkräfte und Schüler soll schrittweise auf zwei Test pro Woche ausgeweitet werden. Dabei sollen sich die Schüler künftig freiwillig zu Hause auf das Coronavirus testen. Damit ändert das Bildungsministerium seine Teststrategie. "Die Praxis hat gezeigt, dass die am schnellsten verfügbaren und seit Freitag ausgelieferten Selbsttests in der Handhabung zu kompliziert für Schulen und Kinder sind", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur Begründung.

Trotz des Aussetzens der Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca öffnete am Dienstag in Perleberg (Landkreis Prignitz) das landesweit zwölfte Testzentrum. Dort wird der Impfstoff des Herstellers Biontech genutzt. Ab Donnerstag sollen drei Impfstraßen starten: mit jeweils 96 Impfungen am Tag.