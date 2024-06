Laute Kommandos hallen durch das Radstadion in Cottbus während des Trainings der jungen Radrennsportler. Sie jagen auf ihren Bahnrädern an Trainer Maximilian Levy vorbei. "Hop! Hop!" und: "Zieh! Zieh! Zieh", ruft er. "Das war ordentlich!"

Und mittendrin ist Emma Hinze. Die Cottbuser Bahnrad-Sprinterin trainiert bei den männlichen Toptalenten mit, erhofft sich dadurch einen zusätzlichen Impuls. Fast alles hat sie gewonnen: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Was ihr fehlt: Die Krönung bei den Olympischen Spielen. Vor drei Jahren in Tokio, da waren die Erwartungen an die heute 26-Jährige gewaltig. Silber ist es letztlich geworden, im Teamsprint. In Paris (26.07. - 11.08.) peilt sie nun Gold an.