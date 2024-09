Beim Champions-League-Spiel der Eisbären Berlin im polnischen Oswiecim wurden Mannschaft und Anhänger des Berliner Eishockey-Teams auf den Rängen mit großen Bannern empfangen, auf denen "Welcome to the city of your biggest crime", also "Willkommen in der Stadt eures größten Verbrechens" sowie "German Death Camps", "Deutsche Todeslager", zu lesen waren. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Oswiecim ist der polnische Name der Stadt Auschwitz und damit der Ort des größten Vernichtungslagers zu Zeiten des Nationalsozialismus. Die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau ist nur wenige Kilometer von der Eishalle entfernt. Dieser hatte das Team der Eisbären Berlin am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel, auch einen Besuch abgestattet.