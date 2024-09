3. Fußball-Liga | 4:0-Sieg - Energie Cottbus lässt Stuttgart keine Chance

Sa 21.09.24 | 15:58 Uhr

Bild: IMAGO / Fotostand

Energie Cottbus sichert sich mit einem 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II den 3. Saisonsieg. Spieler des Spiels waren Tolcay Cigerci und Maximilian Pronichev, die beide gleich doppelt trafen.



Am 6. Spieltag der Drittliga-Saison legte Energie Cottbus einen überzeugenden Auftritt hin und schlug den VfB Stuttgart II mit 4:0. Die Tore für die Gastgeber erzielten Tolcay Cigerci (29., 45.+3) und Maximilian Pronichev (51., 75.). Claus-Dieter Wollitz veränderte seine Startelf nach dem 3:0-Sieg in Verl auf zwei Positionen. Tobias Hasse und Janis Juckel durften für Henry Rorig und Yannik Möker beginnen. Der Cottbus-Trainer ging von dem fußballerisch stärksten Gegner der noch jungen Saison aus – hatte sich offensichtlich aber sehr gut vorbereitet.

Energie findet schnell seinen Rhythmus

Stuttgart startete mit einer Riesenchance in die Partie (5. Minute). Nach Ballverlust von Filip Kusic, dem ein Rückpass von Hasse versprang, platzierte Thomas Kastanaras den Ball nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Den Gastgebern gelang es aber, die anfänglichen Ungenauigkeiten nach und nach unter Kontrolle zu kriegen. In der 12. Minute fand man Cottbus erstmals vor dem gegnerischen Tor auf – in der 14. Minute wurde es dann ernst. Nach einer sehenswerten Seitenverlagerung zwang Maximilian Krauß den Stuttgarter Torhüter Dennis Seimen zur ersten Parade. Der Abpraller landete bei Timmy Thiele, der frei zum Abschluss kam, allerdings auch am starken Seimen scheiterte. Energie wurde sicherer und Stuttgart hatte vor allem defensiv Probleme. Chancen gab es trotzdem auf beiden Seiten. Aber es war das Team von Trainer Wollitz, das für die Führung sorgte. Nach scharfer Vorlage von Phil Halbauer von der linken Seite, konnte Tolcay Cigerci trocken ins rechte Eck abziehen und sorgte so für sein 4. Saisontor in der 3. Liga (29.).

Cigerci schnürt den Doppelpack

Die Führung für die Gastgeber ging zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Wenige Minuten später erspielten sie sich die nächste Doppelchance. Der zurückgeeilte Leonhard Münst war zunächst Retter in der Not. Auch der Kopfball von Thiele fand sein Ende bei Torhüter Seimen (37.). Und immer wieder Cigerci: In der 45. Minute scheiterte der 29-Jährige wieder mal am starken Seimen. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ließ er das LEAG Energie Stadion dann beben. Krauß legte uneigennützig auf Cigerci ab, der zunächst noch an Leon Reichardt scheiterte, den Abpraller aber dann im Tornetz versenkte (45.+3).

Cottbus kriegt nicht genug

Eine unterhaltsame Partie, die in der 2. Halbzeit da weitermachte, wo sie aufgehört hatte. Nach nur sechs Minuten legte Cottbus nach. Timmy Thiele bewies sein Auge für den gerade erst eingewechselten Maximilian Pronichev, der die flache Quervorlage von Thiele nur noch ins leere Tor einschieben musste (51.). War das schon die Entscheidung? Zwei Doppelwechsel und ein krampfgeplagter Timmy Thiele führten nun zu mehreren, kurzen Spielunterbrechungen. Die Partie verlor ein wenig an Spielfluss, was die Cottbusser aber nicht aus der Ruhe brachte. Im Gegenteil. Pronichev machte es Cigerci nach und traf in der 75. Minute zum zweiten Mal. Und wie! Im Getümmel im Strafraum fackelte er nicht lange, setzte aus dem Stand zum Fallrückzieher an und versenkte den Ball im Tor. In der Nachspielzeit holte sich der Stuttgarter Nicolas Sessa für eine Schwalbe dann noch die zweite Gelbe Karte ab und musste den Platz verlassen.

Die Leistungskurve von Energie ging schon vor dem 6. Spieltag kontinuierlich nach oben. Mit diesem Sieg setzten die Lausitzer aber nochmal ein richtiges Ausrufezeichen. Eine Verschnaufpause gibt es allerdings nicht. Die englische Woche steht an und Cottbus ist am Dienstag zu Gast beim VfL Osnabrück (19 Uhr).

