Sie geht in die zweite Klasse und ist schon die weltweit beste im Schlauchbootslalom: Die Berlinerin Jana Pietack hat in Lettland den Titel geholt. Jetzt steht die Deutsche Meisterschaft an.

Das neu eingeführte Duell in der Hauptstadt wurde inspiriert von der Tradition der "World Sculling Championship", die 1831 erstmals in London dokumentiert wurde. Durch das Abwiegen am Vortag und den Münzwurf für die Bahnzuteilung am Morgen des Rennens wurden historischen Elemente der Serie wieder aufgegriffen.

Der Kurs entlang des Berliner Doms, dem Pergamon- und Bode-Museum sowie dem Alten Schloss sollte zusätzlich den geschichtlichen Aspekt aufgreifen. Es war das erste Mal, dass auf dieser Strecke gerudert wurde, die extra für die Veranstaltung für den Wasserverkehr gesperrt wurde. Wie die Organisatoren mitteilten, sollen die Rennen bis 2029 regelmäßig in Berlin ausgetragen werden. Ab 2025 ist zudem ein Wettbewerb für die Frauen ähnlich der ATP Finals im Tennis angedacht.