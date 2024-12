Ricardo Pietreczko hat den nächsten sportlichen Coup vollbracht und erstmals das Achtelfinale der Darts-WM in London erreicht. Der gebürtige Berliner besiegte am Samstagnachmittag Vorjahres-Halbfinalist Scott Williams aus England souverän mit 4:1 und steht damit in der Runde der besten 16.

"Pikachu", wie Pietreczko genannt wird, präsentierte sich von Anfang an selbstbewusst und ließ gegen den eigentlich höher gehandelten Williams keine Zweifel am Sieg aufkommen. Der 30-Jährige gewann die ersten beiden Sätze mit 3:2 und 3:1. Den vierten Satz holte sich der letzte im Turnier verbliebene Deutsche dank eines überragenden Durchschnitts von 118,66 Punkten sogar mit 3:0. In Satz fünf verspielte Pietreczko zwar eine 2:0-Führung, holte sich den Durchgang aber noch mit 3:2 - indem er im entscheidenden fünften Durchgang des Satzes eine 121 perfekt auswarf. Insgesamt gewann der Deutsche 13 der 21 Legs. Williams hatte in der zweiten Runde vor Weihnachten noch Ex-Weltmeister Rob Cross besiegt.

"Ich habe immer wieder zu meiner Freundin Lena runtergeschaut. Sie hat immer gesagt: Das passt, nächstes Leg, nächster Satz. Das war der Schlüssel für mich", so Pietreczko bei Sport1.