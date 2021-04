Die Berlinerin Annika Schleu will zu den Olympischen Spielen. Bis kurz vor der Abreise zum Trainingslager läuft alles nach Plan. Doch dann infiziert sie sich mit Corona. Schleu kämpft sich zurück - und will nun in Tokio angreifen. Von Martin Bromber

Nach einem negativen Corona-Test absolvierte sie 15 Tage nach der Infektion die sogenannte "Return to Sport"-Untersuchung an der Berliner Charité. Annika Schleu bestand alle Tests und bekam das "Go" der Ärzte. Es folgten erste Lichtblicke im Training. Kurze, intensive Belastungen klappten immer besser. Auch ihre Familie und ihre Trainer sprachen ihr Mut zu. Medizinisch auf der sicheren Seite, machte sie sich trotzdem Gedanken. Es war ein "komisches Gefühl" immer wieder auf das Riskio einer Herzmuskelentzündung angesprochen zu werden.

Tokio habe sie damals "nie in Frage gestellt", sagt sie, und sich schließlich für einen Start beim Weltcup in Budapest entschieden. Mit einer "ganz anderen Art von Anspannung" ging Schleu dort im März in den Wettkampf. Sie spricht von "deutlich weniger Leistungsbereitschaft" und "deutlich mehr Sicherheit". Speziell im Schwimmen und im Laufen war Schleu nach eigenem Bekunden vorsichtig. Sie habe gemerkt, dass sie nicht auf dem Niveau ist wie vor der Infektion. Trotzdem absolvierte sie einen guten Wettkampf und qualifizierte sie sich für das Weltcup-Finale im Mai im ungarischen Székesfehérvár. Dort kann sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen endgültig vollbringen. Bis dahin will Schleu dann auch in den organische Disziplinen wieder vorne mit dabei sein - um am Ende ganz oben stehen zu können.