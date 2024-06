Die Strecke der Regionalbahn 55 zwischen Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Velten (Oberhavel) soll ab 2027 ausgebaut werden, um einen Halbstundentakt anzubieten. Dies teilten am Dienstag Vertreter des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, der Bahn und der Länder Brandenburg und Berlin mit.

Neuruppins Stadtentwicklungsdezernent Jan Juraschek sagte dem rbb, damit könnten Pendlerinnen und Pendler besser nach Berlin einfahren. Es sorge aber auch dafür, dass die Menschen aus Berlin besser in die Prignitz kommen könnten. Das sei ein wichtiger Beitrag für den Wirtschaftsstandort und die gesamte Region.

Nahverkehr in Berlin

Außerdem kommen die Planungen für die Verbindung des Prignitz-Express bis Berlin-Gesundbrunnen und den Oberleitungsbau zwischen Hennigsdorf und Wittenberge voran. Diese Maßnahmen sollen bis Mitte der 2030er-Jahre umgesetzt werden.

Auch die S-Bahn soll in Richtung Norden ausgebaut werden. So ist geplant, die Strecke über Hennigsdorf bis Velten zu verlängern. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) sagte, den S-Bahn-Wunsch gebe es seit der Wende. Jetzt habe man endlich gehört, dass es in die konkrete Umsetzung gehen kann.

Allerdings fehlt für alle Vorhaben noch eine Finanzierung durch den Bund.