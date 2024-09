Ab dem kommenden Wintersemester 2024/25 gibt es etwas mehr Bafög für bedürftige Studierende [bmbf.de] . So steigt der sogenannte Grundbedarfssatz um fünf Prozent auf 475 Euro. Wer während des Studiums nicht mehr zu Hause bei den Eltern wohnt, bekommt eine höhere Wohnkostenpauschale - 380 statt bisher 360 Euro. Der Höchstbetrag für die Förderung durch das Bafög steigt ebenfalls - von 934 Euro auf 992 Euro (Plus: 58 Euro).

In Berlin erhielten im vergangenen Jahr insgesamt 45.201 Schüler und Studierende Bafög, etwa gleichviel wie 2022. Betrachtet man nur die Studierenden, so erhält in Berlin etwa jeder fünfte Studierende (17 Prozent) Bafög. In Brandenburg bekamen im letzten Jahr 14.830 Personen die staatliche Bafög-Förderung, auch dieser Wert ist stabil geblieben. Bei den Studierenden in Brandenburg liegt der Anteil der Bafög-Empfänger bei etwa 19 Prozent, also ebenfalls fast jeder fünfte Studierende.