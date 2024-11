Jedes fünfte Lausitzer Unternehmen sieht sich aktuell in einer schlechten wirtschaftlichen Situation. Das hat der "Konjunkturreport Lausitz" ergeben, der am Dienstag offiziell durch die Industrie- und Handelskammern Cottbus und Dresden vorgestellt wurde. Laut dem Report, eine Konjunkturumfrage der IHK für Südbrandenburg und Nordsachsen, unterscheiden sich die Ergebnisse der Befragung nur gering von den Ergebnissen aus dem letzten Jahr.

"Die Wirtschaft tritt auf der Stelle", heißt es in dem Report. Das liege an der angespannten weltpolitischen Lage und der schleppenden Deutschland-Konjunktur. Eine schwache Nachfrage treffe dabei auf hohe Kosten der Unternehmen. Allerdings gebe es leichte Unterschiede in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

Zwar geben mehr als 50 Prozent der Unternehmen an, in einer unproblematischen finanziellen Lage zu sein, vor der Energiekrise habe dieser Wert aber noch bei 62 Prozent gelegen. Und während die Unternehmen zwar durch Bankkredite weniger belastet seien, mangele es in den Firmen immer häufiger am Geld, offene Rechnungen könnten immer seltener gezahlt werden, so die IHK.