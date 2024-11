Löhne in der Pflege bundesweit gestiegen - in Berlin unter Durchschnitt

Die Durchschnittslöhne in der Pflege in Deutschland sind binnen eines Jahres um 8,8 Prozent gestiegen. Wie der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen am Freitag mitteilte, erhöhten sich die durchschnittlichen Stundenlöhne im Vergleich zum Vorjahr damit auf 22,60 Euro. Dies sei deutlich mehr als in den vorangegangenen Jahren. Dort hätten die durchschnittlichen Steigerungen noch bei rund zwei Prozent gelegen. Darüber hatte zuerst die "Rheinische Post" berichtet.