Rund 15 Menschen haben am Mittwochmittag in Strausberg gegen einen neuen möglichen Vertrag des Wasserverbands-Strausberg-Erkner (WSE) über die Versorgung der Tesla Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) demonstriert.

Die beteiligten Bündnisse "Tesla den Hahn abdrehen", "Tesla stoppen" und die "Bürgerinitiative Grünheide" bemängeln, dass der neue Vertrag intrasparent sei, da er vor der Abstimmung durch den Verband nicht veröffentlicht wurde. Dass privatrechtliche Verträge nicht veröffentlicht werden, ist in Deutschland üblich und wurde auch bei bereits geschlossene Verträgen zwischen Tesla und dem Wasserverband so gehandhabt.