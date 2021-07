Trotz Tanzverboten in Berlin - Kultursenator Lederer: Clubs kommen gut durch die Pandemie

21.07.21 | 19:43 Uhr

Trotz steigender Inzidenzwerte hoffen Berliner Clubs, bald auch wieder Veranstaltungen in Innenräumen durchführen zu können. Kultursenator Lederer sagte im rbb, er halte entsprechende Lockerungen im September für denkbar.

Die Berliner Clubszene hat die Corona-Pandemie bisher relativ gut überstanden. Das hat Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwoch im rbb-Radio Fritz gesagt. Wenn Clubs zugemacht würden, gebe es eher den klassischen Verlust durch Verdrängung, so Lederer. In der Corona-Krise gebe es für die Clubs finanzielle Hilfen, solange sie nötig seien. Lederer rief junge Leute dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wenn es im September eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent gebe, könne auch mehr in den Clubs möglich gemacht werden. Außerdem kündigte Lederer für den August ein großes Kultur-Projekt namens "Draußenstadt" an. Dabei gebe es in Berlin 13 Außen-Flächen, auf denen unter anderem getanzt werden könne.

Clubcommission und Charité planen Testveranstaltung

Der Sprecher der Berliner Clubcommission, Lutz Leichsenring, bestätigte rbb|24: "Es stimmt, dass die Clubs in Berlin weitestgehend gut durch die Pandemie gekommen sind bisher", sagte Leichsenring im Gespräch mit rbbl24. Er hofft dennoch auf weitere Lockerungen für die Berliner Clubs und Diskotheken im Herbst.



In der Vergangenheit hatte die Clubszene pessimistisch in die Zukunft geblickt. Clubs blieben besonders lange geschlossen.

Aktuell dürfen Clubs und Diskotheken aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen ihr reguläres Angebot nicht aufnehmen. Tanzveranstaltungen dürfen aktuell lediglich im Freien mit bis zu 1.000 zeitgleich Anwesenden durchgeführt werden. Gäste müssen negativ getestet, genesen oder durchgeimpft sein. Auf der Tanzfläche gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. In Zusammenarbeit mit der Berliner Charité werde derzeit an einer Testveranstaltung gearbeitet, die Anfang August in einem Innenraum stattfinden soll, sagte Leichsenring rbb|24. Details über die Zusammenarbeit mit den Medizinern oder über den Veranstaltungsort seien derzeit noch nicht bekannt.



"Ziel ist, dass wir im Herbst auch in Innenräumen wieder Veranstaltungen machen können", sagte Leichsenring. Er wünsche sich eine sukzessive Steigerung der Gästezahlen, eine Rücknahme der Restriktionen - und genügend Vorlaufzeit für die Veranstalter.

