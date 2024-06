AfD ist stärkste Kraft bei Kommunalwahl in Brandenburg

Europa hat gewählt – und auch Brandenburg hat gewählt, nämlich neben dem Europaparlament auch noch jede Menge Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeinderäte und BürgermeisterInnen. Und da ergibt sich ein ziemlich deutliches Bild: Denn in fast allen kreisfreien Städten und Landkreisen ist die AfD jetzt stärkste Kraft – einzig in Potsdam und Potsdam-Mittelmark ist das nicht so. Über das Kommunalwahlergebnis sprechen wir mit unserer Brandenburg-Reporterin Amelie Ernst.