Tram und Bus in Unfälle verwickelt - mehrere Menschen verletzt

Do 06.06.24 | 10:21 Uhr

Mehrere Menschen sind am Donnerstag bei zwei Unfällen im Cottbus verletzt worden.

Eine Straßenbahn und ein Kleintransporter stießen in der Vetschauer Straße zusammen. 26 Fahrgäste waren in der Straßenbahn, wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus dem rbb sagte. Zwei Personen seien verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Leitstelle Lausitz sagte. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Einen weiteren Unfall gab es im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf. Dort fuhr ein Bus auf ein Auto auf. Drei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.