Die Brandenburger Justiz weitet die Digitalisierung auf die Fachgerichte aus. Im Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Cottbus wurde am Montag die elektronische Akte (E-Akte) eingeführt. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat bei ihrem Besuch in Cottbus von einem "weiteren Meilenstein" gesprochen. Ziel sei eine moderne und zukunftsfähige Justiz.

Wie das Finanzgericht dem am Montag rbb mitteilte, wird mit der elektronischen Akte vor allem Zeit gespart. Den Angaben zufolge können die digitalen Dokumente schneller bearbeitet und übersandt werden. Außerdem seien mehrere Personen in der Lage, die E-Akte gleichzeitig zu nutzen. Laut Justizministerium ist die Digitalisierung der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Brandenburg eine Schwerpunktaufgabe dieser Legislatur.