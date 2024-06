Goyatz ist längst nicht mehr der einzige Ort in Brandenburg, an dem "Feuerwehrunterricht" auf dem Stundenplan steht. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um eine AG, betont Mathias Liebe vom Kreisfeuerwehrverband, der Initiator des Goyatzer Unterrichts. Als Wahlpflichtfach gehört der Feuerwehrunterricht genauso zum Stundenplan wie Deutsch oder Mathe. Allerdings qualifizieren sich die Schüler mit ihrem Abschluss auch für einen Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr. "Sie sind jetzt in der Grundausbildung soweit ausgebildet, dass sie theoretisch ab morgen im Einsatzfall mitfahren können", so Liebe.

Das Ziel des Ganzen ist ganz klar die Nachwuchsgewinnung. Auch, wenn es in vielen Ortswehren mit dem Nachwuchs nicht schlecht aussieht, sind weitere freiwillige Kameraden immer gern gesehen - vor allem solche mit Ausbildung. Bestehen die Schüler ihre Prüfungen, haben sie den Dienstgrad Truppmann 2 beziehungsweise Truppfrau 2 erlangt.