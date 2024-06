"Das gibt’s doch nicht. Wieder ’ne Ratte!", ruft Margitta Hegemer. Ihre Kugel verschwindet in der Metallrinne neben der Kegelbahn. Umgefallene Kegel: null. Das nennen sie hier, beim KSV Altdöbern, eine "Ratte". Margitta Hegemer, Anfang sechzig, rote Turnschuhe, leuchtend rote Haare, ist erst seit fünf Jahren wieder im Team, pendelt dafür aus Vetschau nach Altdöbern. In die alte Heimat.

Auf den ersten Blick lässt sich in Altdöbern die Geschichte eines gescheiterten Strukturwandel-Projekts erzählen. Doch ein zweiter Blick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt: In den vergangenen zwei Jahren ist die Einwohnerzahl in Altdöbern wieder leicht gestiegen. Bis zum Sommer 2024 entsteht eine neue Kita, denn auch Betreuungsplätze sind wieder gefragt. Insbesondere das Vereinsleben hält die Gemeinschaft zusammen, gibt ihr neuen Aufschwung.

Seit 1994 stehen im naheliegenden Tagebau Greifenhain die Bagger still. Damals zählt das Amt Altdöbern, zu dem die gleichnamige Gemeinde gehört, noch fast 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner, heute sind es etwa 5.700. Als der einstige Tagebau Ende der Neunziger geflutet wird, entstehen Pläne für die touristische Nachnutzung: Seeterrasse, Bootsanleger, Camping, Strände. Aber noch jetzt, 2024, heißt es: Baden verboten. Das Grundwasser steigt langsamer als erhofft, und der Altdöberner See wird voraussichtlich erst Anfang der 2030er Jahre gefüllt sein. Größere Industrieansiedlungen: bisher keine.

"Für unsere Liga sind wir eine relativ alte Mannschaft", gibt Schiementz zu. Aktuell sei deshalb die Verletztenquote hoch, man habe einige Kreuzbandrisse und kaputte Knöchel im Team. "Aber die Jugend ist ja da. Und es verändert sich was: Es wollen nicht mehr alle studieren, die Jungs hier machen Ausbildungen in der Region. Schule, Kindergarten, Ärzte und vor allem deine Freunde - wenn du was brauchst, hier findest du alles."

Franz Schiementz selbst wollte nie weg aus Altdöbern. Der selbstständige Bauingenieur ist auch in der Gemeindevertretung, im Angel- und Karnevalsverein aktiv. Das Vereinsleben sei wichtig für den Zusammenhalt über die Generationen hinweg und die Lebensqualität im Ort. "Wir haben mehrere Kindermannschaften. Wie viele Eltern da bei den Spielen am Wochenende sitzen und rumschreien, das ist schön zu sehen. Und wir bieten eine Plattform, damit die Jugend nicht hinter der Garage sitzt und sich einen Joint dreht."

Seit 2015 drehen sich 24 Windräder im Chransdorfer Forst zwischen Altdöbern und Großräschen. Die Windkraftanlagen mitten im Wald stoßen damals auf Protest der Anwohnerinnen und Anwohner. Auch Bürgermeister Peter Winzer (SPD) war erst nicht begeistert. Aber der Bürgermeister verhandelte mit dem Windparkbetreiber, der PNE AG. Heraus kam ein Vertrag über 20 Jahre: Ein fünfstelliger Betrag jährlich für den neugegründeten Bürgerverein, der das Geld nach Antrag an die Vereine verteilt. "Sonst wäre das Vereinsleben hier schon ausgelöscht", sagt Peter Winzer. Die Männer des SSV Alemania Altdöbern sind hier in der Umgebung mit ihren Vereinen aufgewachsen. Einige haben Jobs beim Energiekonzern LEAG oder beim Chemieunternehmen BASF, pendeln nach Cottbus, Großräschen oder Schwarzheide.

Der 18-jährige Tom ist gerade frisch aus der A-Jugend in die Herrenmannschaft gewechselt und will im Herbst eine Ausbildung in Senftenberg beginnen. In die Großstadt ziehen? Nein, danke. "In Berlin oder so würde ich nicht wohnen wollen. Ich will ja mit genau denen hier Fußball spielen." Daran kann auch der Abstieg aus der Landesklasse nichts ändern, der den Fußballern sicher bevorsteht. "Die Hauptsache ist, dass die Jungs zusammenbleiben, egal in welcher Liga", sagt Trainer Toni Ruckdäschel nach dem Auswärtsspiel in Bad Liebenwerda.

"Wo hast du das denn, dass 18-Jährige mit 40-Jährigen zusammensitzen?" Denn auch, wenn es keine Kneipe gibt - in der Sportlerklause oder in der Laube des Mannschaftskapitäns kommen am Ende des Tages alle zusammen.