Die Erweiterung des Barnim-Gymnasiums in Bernau hat am Freitag begonnen. "Wir bauen jetzt 19 Unterrichtsräume an", sagte Landrat Daniel Kurth (SPD) dem rbb. Unter anderem sollen fünf Fachunterrichtsräume, ein Lehrerzimmer und ein neuer Speiseraum geschaffen werden. Die Baukosten belaufen sich laut Angaben des Landrats auf 15,8 Millionen Euro.

Das Barnim-Gymnasium ist neben dem Oberstufenzentrum I einer von zwei Schulstandorten auf dem Campus des Barnim Wissenszentrums im Bernauer Ortsteil Waldfrieden. Das Schulareal ist Teil des Weltkulturerbes "Bauhaus-Denkmal Bundesschule Bernau."

Der Anbau soll laut Angaben des Landkreises noch bis Ende 2025 fertiggestellt werden. Der Landkreis wolle wegen des steigenden Bedarfs an Schulplätzen nicht nur bestehende Schulen erweitern, sondern auch neue Standorte schaffen. So sollen in Ahrensfelde sowie in Panketal jeweils ein neues Gymnasium gebaut werden. In Bernau ist zudem der Bau einer neuen Oberschule geplant.