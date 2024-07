Auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Richtung Wedding ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Personen wurden laut Berliner Feuerwehr leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beteiligt waren demnach drei Fahrzeuge. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die A100 war bis zum frühen Abend ab dem Dreieck Funkturm bis zur Anschlussstelle Kaiserdamm in Richtung Nord gesperrt. Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X kam hier es zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten. Gesperrt waren auch die Überleitungen von und zur Avus (A115).

Gegen 17:20 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben, wie die VIZ mitteilte. Der Stau baue sich aber nur langsam ab.