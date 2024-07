26 Jahre lang konnte man per Webcam Storchennester in Vetschau und Raddusch beobachten - erstmals in Deutschland. Nun muss das zugehörige Storchenzentrum schließen. Der Grund ist Geldmangel.

Laut Schön endet aber der Pachtvertrag für das Gebäude, 2025 soll es wieder an die Stadt Vetschau übergeben werden. Damit endet die Ausstellung, die in dem Gebäude in Vetschau untergebracht war.

Das Storchenzentrum in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) muss aus Geldmangel schließen. Das sagte Stefan Schön vom Naturschutzbund (Nabu) am Montag dem rbb. Der Nabu betreibt das Storchenzentrum. Demnach ist das Zentrum ab September für Besucher nicht mehr zugänglich.

"Wir haben festgestellt, dass wir aus finanziellen Gründen den Betrieb nicht mehr leisten können", sagte Schön dem rbb. Zudem stehe auch eine Modernisierung der Ausstellung an, um diese für das Publikum attraktiver zu machen. "Der Aufwand ist für unser kleines ehrenamtliches Engagement nicht finanziell zu stemmen", so Schön weiter.

Ein endgültiges Aus für das Storchenzentrum sei das aber noch nicht. Man wolle sich 2025 neu aufstellen, heißt es vom Nabu. Daher werde auch nach Räumlichkeiten in Vetschau, Calau oder Lübbenau gesucht.

Auch ein Besucherrückgang sei für die Schließung verantwortlich. Die Liveübertragung aus den Nestern habe viele Besucher nach Vetschau gebracht, das habe sich geändert. Eine Webcam an einem Storchennest sei mittlerweile keine Seltenheit mehr, auch, wenn es für den Nabu "ein Glücksfall" gewesen sei, diese einzurichten. "Wir waren die ersten, die das gemacht haben. Jetzt gibt es hunderte Storchencams, man kann in fast jedes Nest reinkucken", so Schön. Damit fehle den Vetschauern ein Alleinstellungsmerkmal.



Dem Nabu Regionalverband sei es nun wichtig, seine Arbeit kontinuierlich fortzusetzen, "aber in dem Rahmen, in dem wir es auch leisten können", so Schön. So sollen beispielsweise weiterhin Beratungen, etwa zu Fledermausnistkästen, angeboten werden.